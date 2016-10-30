صحف: روسيا قادرة على هزيمة الناتو في ساعات قليلة

نشرت صحيفة «International Business Times» نقلا عن لجنة خبراء من الجيش الأمريكي أن روسيا قادرة على هزيمة الناتو في غضون ساعات قليلة، وذلك باستخدام قوتها العسكرية.

وذكر تقرير الجيش الأمريكي أن الأصول العسكرية في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا مجتمعة، والتي تتواجد فيها قوات الناتو، لا تصل إلى مستوى الترسانة العسكرية الروسية.

وقال خبراء عسكريون إنهم أجروا سلسلة من المناورات ووضعوا فيها سيناريو الاستيلاء على العاصمة الروسية أو إستونيا أو لاتفيا، «فكانت النتيجة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي كارثية».

وأضاف الخبراء أنه بفضل قوة الجيش الروسي، فإن ريغا وتالين لن تقاومان حتى 36 ساعة، والقوة العسكرية لروسيا، وفقا للدراسة، تفوق قوة حلف شمال الأطلسي.