صحوة مدريدية.. هاتريك الدون يقود الملكي للانتصار على سوسيداد

استعاد فريق ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني، عقب فوزه على ضيفه ريال ص بخمسة أهداف لهدفين ضمن مباريات الجولة الـ 23 من منافسات الليجا التي جمعتهما اليوم بملعب “سانتياجو برنابيو”، قبل الصدام مع باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الاربعاء المقبل، في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف اللقاء كل من لوكاس فاسكيز “1” وهاتريك لكريستيانو رونالو في الدقائق (27 و37 و80) وهدف لتوني كروس بالدقيقة 34، بينما احرز هدفي سوسيداد بوتيستا ويارمندي بالدقائق (74 و83)

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده لـ42 نقطة في المركز الثالث مؤقتا قبل مواجهة فالنسيا لليفانتي غدا، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند الـ 26 بالمركز الـ14