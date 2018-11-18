صحيفة أمريكية: ابن سلمان يكذب.. وترامب يدافع عنه

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان يسعى للكذب وبوقاحة بغية تجنب المساءلة في قضية مقتل جمال خاشقجي، وأن إدارة ترامب تساعده على ذلك، داعية الكونغرس للتمسك بالحقائق.

الصحيفة أضافت بأن ترامب دعم ابن سلمان، رغم الاستنتاج الذي توصلت إليها وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي أي” بأن محمد بن سلمان هو في الواقع من طلب قتل خاشقجي.

وبينت أن “سي آي أي” واثقة بشكل كبير بالتقييم الذي توصلت إليه، وأطلعت الرئيس على الوقائع التي في حوزتها، ومنها تسجيل صوتي لعملية القتل والاتصالات الهاتفية التي أجراها قائد فريق الاغتيال والسفير السعودي في واشنطن.

ورغم ذلك، رفض ترامب تحميل بن سلمان المسؤولية، لأن ذلك يعني اعترافا بأن رهان البيت الأبيض عليه كحليف إستراتيجي في المنطقة كان خاطئا.

كما أضافت بأنه ينبغي على الكونغرس التحرك لكي تكون السياسة الخارجية الأميركية، مبنية على الحقائق لا على الأكاذيب.

واشنطن بوست ذكّرت بدعم أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين من الكونغرس تشريعا لفرض عقوبات خلال ثلاثين يوما على أي مسؤول في الحكومة السعودية أو عضو من العائلة المالكة، تبيّن أدلة موثوق بها أنه على علاقة بمقتل خاشقجي.

وفي حال استمر البيت الأبيض بمساندة ولي عهد النظام السعودي في أكاذيبه، فعندها ينبغي على الكونغرس أن يتحرك بسرعة وبشكل حاسم.