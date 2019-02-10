صحيفة أمريكية لابن سلمان: لن يتمكن احد من حمايتك

وجهت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية رسالة مباشرة لمحمد بن سلمان، أكدت فيها استمرارها في ملاحقة قتلته دون كلل أو ملل، مشددة على أن أمواله وأصدقاءه لن يتمكنوا من حمايته.

يأتي ذلك اثر الكشف عن توعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصحفي جمال خاشقجي بـ”رصاصة”.

الصحيفة ذكرت في افتتاحيتها، أنه من الواضح أن ابن سلمان وأصدقاءه في البيت الأبيض قد حسبوا أن الاحتجاج على قتل الصحفي جمال خاشقجي سيموت مع الوقت، وأن ابن سلمان سيكون حرا وسيستمر في استبداده ويفلت من العقاب، لكنهم مخطئون.

وأضافت بأن آخر المعلومات، التي جاءت من وكالات الاستخبارات الأميركية ومحققة الأمم المتحدة وائتلاف من منظمات غير حكومية -وهي مصادر بهذا الاتساع والتنوع- عليها أن تخبر ابن سلمان بأن كل ثروته النفطية وأصدقاءه الأقوياء لن يغسلوا دماء الصحفي القتيل.

الصحيفة الأميركية طالبت باستمرار الضغط على سلطات النظام السعودي، وأن يواصل الكونغرس المطالبة بالكشف الكامل عن سجلات وكالة الاستخبارات المركزية المتعلقة باغتيال خاشقجي، مع الكشف عن هويات جميع المسؤولين عنها.

حيث أشارت إلى أن “الكذب المبتذل”، الذي ترويه سلطات النظام السعودي لحماية ولي العهد -بما في ذلك محاولة تثبيت القتل على 11 من السعوديين المجهولين، بالإضافة للعبارة الساخرة التي أطلقها الرئيس (الأميركي) دونالد ترامب بأن السخاء السعودي أكثر أهمية من العدالة- جميعها لن تفعل شيئا غير تكثيف مطلب المحاسبة الكاملة.

وتابعت أنه سواء كان محمد بن سلمان قد كان يعني أنه سيطلق رصاصة على خاشقجي بالمعنى الحرفي أو المجازي، فإن تلك العبارة تكشف عن مستبد لا يعرف الرحمة، لدرجة أن أحد المطلعين من الداخل لم يجرؤ على انتقاده.

يشار إلى أن صحيفة “نيويورك تايمز” كانت قد كشفت، الخميس الماضي، أنه قبل عام من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أبلغ محمد بن سلمان أحد مساعديه أنه سيستخدم “رصاصة” ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.