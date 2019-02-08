صحيفة أميركية: ابن سلمان هدد بتصفية خاشقجي قبل عام من قتله

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان هدد بتصفية الصحفي جمال خاشقجي قبل عام من قتل الأخير في قنصلية بلاده باسطنبول في تشرين الأول الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين أميركيين وأجانب مطلعين على تقارير استخبارية قولهم إن ابن سلمان أطلق هذه التهديدات خلال محادثة له مع أحد المقربين منه هو تركي الدخيل وأن هذه المحادثة رصدتها أجهزة الاستخبارات الأميركية.

ووفقا للمسؤولين فإن ابن سلمان قال خلال تلك المحادثة: “إذا لم يعد خاشقجي إلى السعودية بكامل إرادته فيجب إعادته بالقوة وأنه مستعد لفعل ذلك باستخدام رصاصة”.

وكان الفريق الأممي المكلف التحقيق في قضية مقتل خاشقجي أكد أمس أن الأدلة اظهرت أن الأخير كان “ضحية جريمة وحشية متعمدة خطط لها ونفذها مسؤولون سعوديون”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفق ما ورد في التقارير الاستخبارية فإن وكالة الأمن القومي الأميركي المتخصصة في اعتراض المكالمات الهاتفية والمحادثات الإلكترونية اعترضت قبل ذلك بأيام محادثة أخرى عن الموضوع ذاته بين ابن سلمان ومساعده سعود القحطاني.

وقالت الصحيفة إن القحطاني رد على ابن سلمان بأن أي استهداف لخاشقجي قد يكون مجازفة وقد يجر غضب العالم على السعودية ليرد ابن سلمان بالقول: “إن على العالم ألا يهتم بما تقوم به السعودية إزاء مواطنيها وإنه لا يريد أنصاف الحلول”.

وحاك النظام السعودي روايات عدة متناقضة حول جريمة قتل خاشقجي أثارت انتقادات وتشكيكا دوليا واسعا فبعد ان قال إن خاشقجي غادر مقر القنصلية عاد ليقول إنه قتل نتيجة عراك بالأيدي ومن ثم قال إنه قتل خنقا وتم تسليم جثته لمتعاون تركي محلي دون العثور على هذا المتعاون أو الجثة.

ولجأ النظام السعودي إلى محاولة تضليل الرأي العام وإبعاد الأنظار عن تورط مسؤوليه وفي مقدمتهم ولي العهد محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي عبر الإعلان عن محاكمة صورية لعدد ممن هم ضالعون في الجريمة.