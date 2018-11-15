صحيفة بريطانية: إرث لـ”داعش” الإرهابي يهدد سكان الفلوجة العراقية

تحدثت صحيفة الغارديان البريطانية عن إرث تركه “داعش” يهدد سكان مدينة الفلوجة، مبينة أن هذا التهديد لا يقتصر على العراق وحده، بل يشمل أفغانستان وسورية واليمن.

الصحيفة ذكرت أن الألغام التي تركها التنظيم في الفلوجة تعد إرثا لأبناء المدينة، لافتة إلى أن المئات من العبوات بدائية الصنع زرعت في الحقول وعلى طرقات المدينة، وداخل المنازل المهدمة، لتشكل حزاماً يمتد إلى أكثر من عشرة أميال.

وأضافت بأن حقل الألغام يؤثر على الحياة اليومية لسكان مدينة الشهداء الواقعة جنوبي الفلوجة، مشيرة إلى أن هذه العبوات مزروعة بكل مكان، في أماكن العيش والسير والزراعة وحتى الأماكن التي يلهو فيها الأطفال.

الغارديان بينت أن مدينة الفلوجة، التي تعتبر من أولى المدن التي تمت استعادتها من التنظيم الإرهابي، تُركت مع إرث يشكل أحد أوضح آثار الصراع دموية.

ووفقا للصحيفة، فإن هذا التهديد لا يتقصر على العراق وحده، فعبوات بدائية الصنع كهذه اكتشفت في أفغانستان، وسورية واليمن، وشكلت تهديداً متزايداً دفع مؤسسات خيرية مختصة لبذل الجهد للتقليل من آثارها المميتة.