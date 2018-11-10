صحيفة تركية تكشف مصير جثة خاشقجي

كشفت صحيفة صباح التركية أن فحص العينات المأخوذة من مياه الصرف الصحي للقنصلية السعودية غداة مقتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي بينت وجودا لآثار مادة حمضية تم تذويب الجثة بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين الاتراك يؤكدون أنه تم تذويب جثة الخاشقجي في مادة كيميائية حمضية وعندما أصبحت الجثة مادة سائلة سكبها منفذو الجريمة في أنابيب الصرف الصحي.

وكان النظام السعودي أقر بعد إنكار وتقديم عدة روايات متناقضه بارتكاب جريمة قتل خاشقجي في مبنى قنصليته في اسطنبول الشهر الماضي من قبل من سماهم عناصر غير منضبطة فيما أكد ياسين اكتاي مستشار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أن “خاشقجي قتل خنقا ومن ثم قطعت جثته .. وان سبب تقطيع الجثة يعود لأن إمكانية تذويبها ستكون أسهل”.