صحيفة تركية: رئيس فريق الاغتيال السعودي اتصل بمكتب ولي العهد وبرقم أمريكي

توصلت صحيفة يني شفق التركية إلى معلومات، من مصادر مطلعة، تؤكد ضلوع ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان، بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

معلومات الصحيفة أكدت أنّ ماهر المطرب، الذي كان على رأس فرق الاغتيال، المكون من 15 شخصًا، أجرى 4 اتصالات متتالية مع مكتب ابن سلمان، وتحدث بشكل مباشر مع مدير مكتبه بدر العساكر.

كما تفيد المعلومات باتصال المطرب من هاتفه الشخصي، مع مدير مكتب ابن سلمان، بدر العساكر، من داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

من جهة أخرى، أشارت المعلومات أنّ المطرب قد أجرى في الوقت ذاته اتصالًا هاتفيًا مع رقم أمريكيّ، لم يتم تحديد اسمه، غير أنه من المحتمل أن يعود للسفارة السعودية في واشنطن، أو إلى خالد بن سلمان تحديدًا، شقيق ابن سلمان وسفيره بالولايات المتحدة الأمريكية.