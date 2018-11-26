صحيفة تشيكية: تدمر تنهض من الدمار

في ريبورتاج مصور نشرته صحيفة برافو التشيكية في ملحقها الأسبوعي عن تاريخ تدمر وعراقتها، أكدت الصحيفة أن مدينة تدمر تنهض الآن من بين الدمار الذي ألحقه بها تنظيم “داعش” الإرهابي لتعود لؤلؤة الصحراء العريقة.

وأشارت إلى أن تدمر مدرجة منذ عام 1980 على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو” للأماكن التاريخية المحمية دولياً.موضحة أنه لحسن الحظ يمكن الآن مشاهدة أول نتائج إعادة الترميم التي تتم في مدينة تدمر مبينة أن المتحف الوطني في براغ سيسهم في إعادة ترميم بعض القطع الأثرية من تدمر التي تعرضت للتخريب على يد الإرهابيين.