صدامات واشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمهاجرين في مخيم «كاليه»

وقعت صدامات في مدينة “كاليه” بشمال فرنسا بين الشرطة ومتظاهرين من المهاجرين المقيمين في المخيم الذي تعتزم السلطات الفرنسية إخلاءه.

ويفترض أن تبدأ السلطات الفرنسية غدا الاثنين إخلاء المعسكر الذي يعيش فيه نحو 10 آلاف من طالبي اللجوء بحسب ” بي بي سي”.

واستخدمت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز لتفريق حشود من المهاجرين المحتجين وقامت بتوزيع آلاف المنشورات الورقية التي تخبر المهاجرين بضرورة مغادرة المعسكر قبل أن تقوم الجرافات بتحطيمه.

وحسب الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية، قام عشرات المهاجرين بإلقاء الحجارة على عناصر الشرطة ما اضطرهم لاستخدام قنابل الغاز والهراوات لتفريقهم.