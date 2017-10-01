صدور أسماء المقبولين في السنة التحضيرية بالكليات الطبية

أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم القوائم الاسمية للطلاب المقبولين في السنة التحضيرية للعام الدراسي 2017-2018 وذلك في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة وطرطوس والمقبولين بنتيجة مفاضلة السنة التحضيرية للمحافظات الشرقية للعام الدراسي 2017-2018.

وأشارت الوزارة في إعلان لها اليوم إلى أنه يمكن الاطلاع على الأسماء عبر موقعي المفاضلة والوزارة الالكترونيين.

وكانت الوزارة حددت حجم استيعاب السنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2017-2018 ب 7745 طالبا إضافة إلى 372 طالبا لأبناء المنطقة الشرقية.

وتعد السنة التحضيرية من السنوات الدراسية للطالب واختباراتها موحدة ومؤتمتة ومقرراتها ذات علاقة مباشرة ووثيقة بدراسة الطالب المستقبلية.

يذكر أن مجلس التعليم العالي قرر اعتماد سنة تحضيرية للقبول الجامعي في الكليات الطبية بدءا من العام الدراسي 2015/2016 كمعيار يضاف إلى معدل شهادة الثانوية العامة.