صدور أسماء المقبولين في معاهد التربية الرياضية

أعلنت وزارة التربية أسماء المقبولين في السنة الأولى من معاهد التربية الرياضية في كل من دمشق وحلب ودير الزور والحسكة للعام الدراسي 2018-2019.

وحددت الوزارة موعد استلام الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي من الطلاب المستجدين المقبولين خلال الفترة الواقعة بين 29-10-2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي بتاريخ 7-11-2018 ويمكن للراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة.

ويمكن لحاملي الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي وأبناء المعلمين والمتفوقين رياضيا وأبناء الشهداء من حملة الشهادة المهنية فنون نسوية والمهنية التجارية والصناعية دورة عام 2018 التقدم للمعهد.