صدور برنامجي امتحان شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2017

أصدرت وزارة التربية أمس برنامجي امتحان شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2017، مبينة في إعلان لها أن الامتحانات تبدأ في الـ 14 من أيار القادم وتنتهي في الـ 25 منه لشهادة التعليم الأساسي والـ 28 منه لشهادة الدراسة الإعدادية الشرعية.

وتبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي بمادة الاجتماعيات يوم الأحد الموافق لـ 14-5-2017 تليها مادة العلوم والصحة يوم الثلاثاء 16-5 والتربية الدينية 17-5 واللغة الانكليزية 18-5 والرياضيات 21-5 واللغتان الفرنسية والروسية يوم الاثنين 22-5 واللغة العربية 25-5.

كما تبدأ أيضا امتحانات شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية بمادة الاجتماعيات يوم الأحد الموافق لـ 14-5-2017 تليها مادة العلوم العامة والصحة 16-5 والتفسير التحليلي 17-5 واللغة الانكليزية 18-5 والرياضيات 21-5 واللغة الفرنسية 22-5 والحديث النبوي 23-5 واللغة العربية 25-5 والفقه الشافعي والحنفي 27-5 والعقيدة الإسلامية 28-5 فيما تبدأ الامتحانات الشفهية الاثنين 29-5.

وكانت الوزارة أصدرت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي تعليمات التسجيل لامتحانات الشهادات العامة دورة 2017 بهدف إنجاز العملية الامتحانية بمواعيدها، حيث يبدأ التسجيل لامتحانات الدورة الأولى للشهادات العامة اعتباراً من يوم الأحد 11-12-2016 للطلاب النظاميين وطلاب الدراسة الحرة.