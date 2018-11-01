صدور قرارات المقبولين للتعيين من الناجحين بدلا من مستنكف في مسابقة وزارة التربية

أصدرت وزارة الترية اليوم قرارات المقبولين للتعيين من الناجحين بدلا من مستنكف في المسابقة المعلن عنها في شهر آذار عام 2017 لتعيين عدد من المواطنين لديها من الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية والبالغ عددهم 338 من الاختصاصات كافة لدى مديريات التربية في المحافظات جميعها.

ودعت الوزارة في بيان لها المقبولين للتعيين إلى استكمال الوثائق الثبوتية المطلوبة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين في الوظيفة المعلن عنها.

ويمكن الاطلاع على الأسماء من خلال مراجعة الموقع الالكتروني للوزارة أو الديوان المركزي فيها أو ديوان مديريات التربية.

وكانت الوزارة أعلنت في المسابقة عن حاجتها إلى 8618 فرصة عمل لحملة الشهادة الجامعية من كل الاختصاصات يتم توزيعها مناصفة 50 بالمئة بين ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وباقي المتقدمين.