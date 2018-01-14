صدور قواعد نقل الطلاب من الجامعات غير السورية إلى الجامعات الحكومية

أصدر مجلس التعليم العالي اليوم القرار 140 الذي يتضمن قواعد نقل الطلاب من الجامعات غير السورية إلى الجامعات الحكومية السورية.

وتضمن القرار شروط نقل الطلاب السوريين ومن في حكمهم من الجامعات الحكومية غير السورية المعتمدة من وزارة التعليم العالي إلى الجامعات الحكومية السورية عدا “كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة” وهي أن يكون الطالب حائزا الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الفرع المطلوب للتسجيل في الكلية التي يرغب بالنقل إليها وألا يكون الطالب مفصولا تأديبيا من الكلية أو الجامعة التي كان مسجلا فيها أو ممن استنفد فرص التسجيل المقررة فيها وأن يكون للطالب حياة جامعية متصلة من دون انقطاع في الجامعة التي يطلب النقل منها.

كما تضمنت الشروط ضرورة ألا تقل مدة إقامة الطالب في بلد الجامعة المنقول منها عن 8 أشهر في السنة وأن يكون معدله في الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها مساويا لمعدل القبول في الكلية التي يرغب بالنقل إليها في عام الحصول على الشهادة الثانوية وأن يكون اجتاز السنة الأولى نجاحا أو نقلا أو أنجز ما يعادلها من ساعات معتمدة 30 ساعة معتمدة على الأقل.

وتحسب مدة التسجيل في الجامعة المطلوب النقل منها من المدة الإجمالية المسموح بها للإبقاء على التسجيل في الجامعات الحكومية وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي ويطالب الطالب بجميع المقررات التي نجح فيها بموجب نظام تضامن المقررات المعتمد لديها إذا كان معدله فيها يقل عن 50 بالمئة في الكليات النظرية وعن 60 بالمئة في الكليات التطبيقية أو ما يكافئها وفق النظام المعتمد في الجامعة المنقول إليها وتعد هذه المقررات إدارية في سنة النقل فقط.

ولا يعفى الطالب المنقول في السنة النهائية إلى الجامعات الحكومية السورية من أي مقرر من مقررات هذه السنة ولو كان قد درس هذه المقررات ونجح فيها في الجامعة المنقول منها.

وأكد المجلس في قراره أنه لا يجوز النقل من جامعات خاصة سورية وغير سورية إلى الجامعات الحكومية.

وتضمن القرار شروط نقل الطالب مجددا إلى الجامعات الحكومية السورية المسجل فيها سابقا ونقل الطلاب العرب والأجانب وإجراءات

النقل.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة موقع وزارة التعليم العالي الإلكتروني.