صدور مفاضلة التعليم الموازي لحملة الشهادة الثانوية المهنية

أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم مفاضلة التعليم الموازي لحملة الشهادة الثانوية المهنية السورية دورة عام 2017.

وبينت الوزارة في إعلانها شروط التقدم للمفاضلة والأوراق المطلوبة للقبول في الكليات التطبيقية بجامعات دمشق وحلب وتشرين وحماة وكليات الهندسة التقنية بجامعتي حلب وطرطوس وكليات الفنون الجميلة بجامعتي دمشق وتشرين وفي السويداء وكلية الفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب والمعاهد التقانية الحكومية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني للعام الدراسي 2017-2018 وذلك للطلاب السوريين ومن في حكمهم.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات في مراكز التسجيل المعتمدة يبدأ اعتبارا من يوم الأحد 15-10-2017 ولغاية 19-10-2017 .

ويمكن الاطلاع على المفاضلة عبر موقع وزارة التعليم العالي الإلكتروني.