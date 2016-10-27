صدور نتائج اختبارات الترشيح للتقدم للشهادة الثانوية الحرة لـ 2017

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والادبي لدورة

عام 2017.

وأوضح وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن عدد المسجلين لهذا الاختبار بلغ 39412 طالبا وطالبة، منهم 7228 في الفرع

العلمي و32184 في الفرع الادبي، لافتا الى أن عدد المتقدمين في الفرع العلمى بلغ 6961 نجح منهم 4769 بنسبة نجاح مقدارها 68.68 بالمئة.، ينما بلغ عدد المتقدمين في الفرع الادبي 30872 طالبا وطالبة نجح منهم 21680 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 70.23 بالمئة.

وأشار الوز الى أن النتائج تم نشرها على موقع الوزارة وتشمل أسماء الناجحين والراسبين ودرجاتهم المفصلة، وهي تثبت جدية الراغبين من الطلبة الاحرار بالتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة، ما يسهم في ضبط العملية الامتحانية العامة، ويرفد المجتمع بمخرجات ذات معارف ومهارات جيدة، مبينا أن توقيت الاختبار شكل دافعا لالتزام الطلاب في مدارسهم والحد من التسرب في التعليم المهني.

وأوضح الوز أن الطالب الناجح في الاختبار يتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية بصفة دراسة حرة فى المحافظة التي تقدم بها للاختبار حصرا

وبالفرع الذي اختاره، وعلى الطالب الناجح بالاختبار مراجعة دائرة الامتحانات بعد صدور تعليمات التسجيل للامتحانات العامة لدورة 2017، للحصول على اشعار النجاح والتسجي.