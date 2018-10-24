صدور نتائج اختبار انتقاء سائقين لمنظومة الاسعاف والطوارئ

أعلنت مديرية صحة حماة نتائج الاختبار الذي أجرته في السادس عشر من الشهر الجاري لانتقاء سائقين من الفئة الرابعة من حملة شهادة التعليم الأساسي وشهادة السوق العامة لتعيينهم لصالح منظومة الإسعاف والطوارئ ي المديرية.

وقال مدير الموارد البشرية في المديرية أحمد مصيني في تصريح له أن عدد الناجحين في الاختبار المذكور بلغ 11 شخصاً، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في الاختبار من خلال لوحة الاعلانات في المديرية أو من خلال موقعها الالكتروني.

وكانت مديرية صحة حماة أعلنت في شهر آب الماضي عن إجراء اختبار لانتقاء سائقين من الفئة الرابعة.