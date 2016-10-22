صدور نتائج امتحان الصيدلة الموحد لطلاب السنة الخامسة

أعلن مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي عن صدور نتائج امتحان الصيدلة الموحد دورة تشرين 2016 لطلاب السنة الخامسة، والراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في كليات الصيدلة بالجامعات السورية الحكومية والخاصة وخريجي الجامعات غير السورية والذي أجري يوم السبت الماضي.

وحسب مركز القياس، فقد بلغ عدد الطلاب الإجمالي 1974 طالبا كان منهم 1517 طالبا نظاميا و457 طالبا من حملة المواد “شرطيين” لافتا إلى أن نسبة النجاح بلغت في جامعة دمشق 27ر98 بالمئة من عدد المتقدمين الذي بلغ 404 طلاب وفي جامعة حلب بلغت نسبة النجاح 25ر97 بالمئة من عدد المتقدمين الذي وصل إلى 182 طالبا وفي جامعة تشرين 18ر97 بالمئة بعدد متقدمين 177 طالبا وفي جامعة البعث 73ر96 بالمئة بعدد متقدمين وصل إلى 214 طالبا وجامعة الفرات 100 بالمئة وعدد المتقدمين 3 طلاب أما نسبة النجاح في الجامعات غير السورية فقد بلغت 41ر5 بالمئة من عدد متقدمين بلغ 37 طالباً.

وعلى صعيد الجامعات الخاصة السورية بلغت نسبة النجاح في جامعة إيبلا 12ر95 بالمئة من عدد متقدمين بلغ 41 طالباً وفي جامعة الرشيد 100 بالمئة حيث تقدم طالب واحد وفي جامعة الحواش وصلت النسبة إلى 82ر81 بالمئة من عدد متقدمين وصل إلى 77 طالباً وفي جامعة القلمون بلغت النسبة مئة بالمئة حيث تقدم أربعة طلاب.

وفي جامعة الأندلس وصلت النسبة إلى 96 بالمئة من عدد المتقدمين البالغ 50 طالباً وفي الجامعة الدولية الخاصة وصلت النسبة إلى 65ر70 بالمئة من عدد المتقدمين البالغ 92 طالباً وفي الجامعة السورية الخاصة كانت النسبة 67ر76 بالمئة من عدد المتقدمين البالغ 90 طالبا وفي الجامعة العربية الدولية الخاصة بلغت النسبة 38ر81 بالمئة من عدد المتقدمين 145 طالباً.

وبشأن الطلاب الشرطيين الذين أتيحت لهم فرصة التقدم للامتحان من حملة المواد، بلغت نسبة النجاح في جامعة دمشق 09ر94 بالمئة من المتقدمين البالغ عددهم 186 طالبا وفي جامعة حلب 100 بالمئة من عدد متقدمين وصل إلى 22 طالباً وفي جامعة تشرين 34ر94 بالمئة من 35 طالبا متقدما وفي جامعة البعث وصلت نسبة النجاح إلى 33ر53 بالمئة من عدد متقدمين وصل إلى 15 طالباً ونجح بجامعة الفرات الطلاب السبعة المتقدمون.

أما الطلاب الشرطيون الذين أتيحت لهم فرصة التقدم للامتحان من الجامعات الخاصة، فقد بلغت نسبة النجاح في جامعة إيبلا 48ر93 بالمئة من عدد المتقدمين البالغ 46 طالباً وفي جامعة الحواش بلغت النسبة 14ر57 بالمئة من عدد المتقدمين البالغ 14 طالباً وفي جامعة القلمون 80 بالمئة وعدد المتقدمين 30 طالبا وفي جامعة الأندلس 33ر73 بالمئة وعدد المتقدمين 30 طالبا وفي الجامعة الدولية الخاصة 33ر58 بالمئة وعدد المتقدمين 12 طالبا وفي الجامعة السورية الخاصة كانت النسبة 45 بالمئة من عدد المتقدمين البالغ 20 طالباً وفي الجامعة العربية الدولية الخاصة وصلت النسبة إلى 09ر59 بالمئة من عدد المتقدمين البالغ 22 طالباً.

وحددت الوزارة علامة النجاح بـ 60 بالمئة للجامعات السورية الخاصة والحكومية و50 بالمئة للجامعات غير السورية بينما تعتمد درجة 60 للتقدم للدراسات العليا.