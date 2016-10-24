أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد، اليوم الاثنين، قرارا تضمن إعلان نتائج المسابقة المعلن عنها بتاريخ 9-2-2015 المتعلقة بالتراجمة المحلفين باختصاص “اللغة الفارسية”.
وكان عدد المتقدمين للمسابقة 27 نجح منهم 3 حيث يمكن الاطلاع على النتائج على الموقع الالكتروني للوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيصار إلى إعلان نتائج باقي اللغات تباعا خلال الأيام القادمة.
صدور نتائج مسابقة التراجمة المحلفين باختصاص اللغة الفارسية
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد، اليوم الاثنين، قرارا تضمن إعلان نتائج المسابقة المعلن عنها بتاريخ 9-2-2015 المتعلقة بالتراجمة المحلفين باختصاص “اللغة الفارسية”.