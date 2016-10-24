صدور نتائج مسابقة التراجمة المحلفين باختصاص اللغة الفارسية

أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد، اليوم الاثنين، قرارا تضمن إعلان نتائج المسابقة المعلن عنها بتاريخ 9-2-2015 المتعلقة بالتراجمة المحلفين باختصاص “اللغة الفارسية”.

وكان عدد المتقدمين للمسابقة 27 نجح منهم 3 حيث يمكن الاطلاع على النتائج على الموقع الالكتروني للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيصار إلى إعلان نتائج باقي اللغات تباعا خلال الأيام القادمة.