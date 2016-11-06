صدور نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للعام والموازي بجامعة حماة

أعلنت جامعة حماة عن صدور نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية للتعليم العام والتعليم الموازي للعام الدراسي 2016-2017.

وأوضح الدكتور زياد سلطان رئيس الجامعة أن عدد الطلاب المقبولين في دبلوم التأهيل التربوي بلغ 275 طالباً وطالبة، منهم 232 طالباً للتعليم العام و43 طالباً للتعليم الموازي، مبيناً أن الاختصاصات المطلوبة هي اللغات العربية والانكليزية والفرنسية والعلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء والكيمياء ومختلف الهندسات والتمريض والرياضة والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع والشريعة.

ويمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين في المفاضلة المذكورة من خلال لوحة الإعلانات في كلية التربية بجامعة حماة أو من خلال موقع الجامعة على شبكة الانترنت.

وكانت كلية التربية في جامعة حماة بدأت الأحد الماضي قبول طلبات الطلاب الراغبين بالانتساب إلى درجة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم المفتوح للعام الدراسي الجديد.