صدور نتائج مفاضلة ماجستير «الدراسات العليا»

أصدرت جامعة دمشق النتائج الإسمية لمفاضلة الماجستير “الدراسات العليا” ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي للعام الدراسي 2018-2019، ويمكن الاطلاع على النتائج الإسمية على الموقع الالكتروني للجامعة.

وكانت الجامعة أصدرت في الأول من الشهر الجاري شروط الالتحاق بدرجات الماجستير “الدراسات العليا” ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي في الكليات والمعاهد العليا التابعة لها عدا كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعلوماتية والعمارة والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي “الإجازة في الهندسة المعمارية”.