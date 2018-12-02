صدور نتائج مفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة

أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم نتائج مفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة المجانية للمرحلة الجامعية الأولى للطلاب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية بفروعها “العلمي والأدبي والشرعية” لدورة عام 2018 .

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج الاسمية والحدود الدنيا للقبول من خلال موقعها الالكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت عن هذه المفاضلة في السابع من الشهر الماضي محددة بدء التقدم لها في الفترة ما بين /الـ 14/ و/الـ 22/ من الشهر الماضي.

وتصل نسبة الطلاب المقبولين في منح الجامعات الخاصة إلى نحو /5/ بالمئة من عدد الطلاب والطالبات المستجدين المسجلين سنويا في هذه الجامعات وتم قبول 653 طالباً وطالبة في مفاضلة العام الماضي.

يذكر أن مجلس التعليم العالي قرر مؤخرا رفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة بنسبة /3/ بالمئة بدءا من العام الدراسي 2018-2019 وذلك للطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية بعد طي علامة مادة التربية الدينية واختيار إحدى اللغتين /الإنكليزية أو الفرنسية/ وذلك بهدف رفع مستوى المدخلات من المقبولين في الجامعات السورية الخاصة البالغ عددها /22/ جامعة بالمحافظات وتضم نحو 34 ألف طالب وطالبة.