صد هجوم انتحار على شرطة النظام التركي في غازي عنتاب

قال مسؤول أمني لوكالة “رويترز” إن الشرطة التركية قتلت مهاجما كان يسعى لشن هجوم انتحاري وحاول دخول مركز الشرطة الرئيسي في مدينة غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد اليوم الثلاثاء.

وذكرت قنوات تلفزيونية تركية أن تبادلا لإطلاق النار اندلع أمام المبنى وأن عربات الإسعاف أُرسلت للمنطقة. وأبلغ مصدر أمني وكالة “سبوتنيك أنه قتل شخص وأًصيب شرطي في تبادل لإطلاق النار جرى، عصر اليوم الثلاثاء، أمام مركز للشرطة بمدينة غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”، بأن شخصين هاجما المقر الأمني، فقامت عناصر الشرطة بالتصدي لهما، وجرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة شرطي ومقتل أحد المهاجمين بينما نجح الآخر بالفرار.