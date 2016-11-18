صراع بين برشلونة والاتحاد الإسباني بشأن ميسي

أعلنت لجنة العقوبات بالاتحاد الإسباني مساء اليوم الخميس، رفض الاستئناف الذي قدمه نادي برشلونة الإسباني على البطاقة الصفراء للاعب الفريق ومهاجمه ليونيل ميسي.

وكان ليونيل ميسي تعرض لبطاقة صفراء في المباراة المثيرة أمام إشبيلية في الأسبوع الماضي والتي انتهت بفوز مثير لبرشلونة بقيادة ميسي بنتيجة (2-1).

وحصل ليو ميسي على البطاقة الصفراء بعد ان تأخر في الخروج من أرض الملعب لتلقي العلاج بعد أن سقط على الأرض بسبب لاعب وسط إشبيلية نزونزي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن برشلونة رفض الاستسلام وسيذهب للمحكمة الإدارية الرياضية TAD، من أجل سحب البطاقة الصفراء.