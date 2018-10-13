صراع داعمي الإرهاب يدخل حيزاً جديداً

ما زالت فصول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية النظام السعودي في اسطنبول تتفاعل حيث كشفت صحيفة صباح التركية اليوم أن تحقيقات سلطات النظام التركي في القضية توصلت إلى ان التسجيلات على ساعة أبل الخاصة به أظهرت أنه فيما يبدو تعرض للتعذيب والقتل.

ونقلت وكالة رويترز عن الصحيفة المقربة من النظام التركي قولها إن لحظات استجواب خاشقجي وتعذيبه وقتله مسجلة في ذاكرة ساعة أبل الخاصة به مضيفة أن الساعة متصلة بهاتف آيفون يخص خاشقجي وكان بحوزة خطيبته التي كانت تنتظره خارج القنصلية السعودية في اسطنبول.

وكان مسؤولان تركيان بارزان قالا لرويترز إن خاشقجي كان يرتدي ساعة أبل سوداء عندما دخل القنصلية وإنها متصلة بهاتف محمول تركه في الخارج.

وتضاف أزمة اختفاء خاشقجي إلى سلسلة من التعقيدات التى تشهدها العلاقات بين النظامين السعودي والتركي على خلفية الصراع على النفوذ في المنطقة والتناحر على الإمساك بالملفات الإقليمية من خلال إنشاء وتمويل ودعم التنظيمات الإرهابية التي شكلت وما زالت الأداة التي يعمل بها النظامان على تنفيذ مؤامراتهما ضد دول المنطقة.