صربيا.. إجلاء رئيس الوزراء بعد العثور على أسلحة قرب منزله

ذكر وزير داخلية صربيا نيبويسا ستيفانوفيتش أن الشرطة نقلت رئيس الوزراء الكسندر فوسيتش إلى موقع آمن بعد العثور على مخزن أسلحة بالقرب من منزله.

وقال الوزير للصحفيين، إن “الأسلحة التي شملت سلاحا لإطلاق القذائف الصاروخية وقنابل يدوية وذخائر لبنادق عثر عليها في أدغال بمنطقة قريبة من تقاطع طرق يتعين على موكب رئيس الوزراء تقليل السرعة لدى المرور به في الطريق إلى منزله”.

وأشار الوزير الصربي إلى أن القوات الأمنية تمكنت من العثور على الأسلحة استنادا إلى تلقي معلومات سرية.