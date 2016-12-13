صربيا تعلن عدم دخولها في حلف «الناتو»

صرح وزير خارجية صربيا إيفيكا داسيتش، أن بلاده لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي، وإلى العقوبات ضد روسيا، كما أن رغبتها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا تحمل طابعاً معادياً لروسيا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: “لن ننضم للعقوبات أو إلى أي تدابير ضد روسيا، نحن كما تعلمون، لا نخطط للانضمام إلى الناتو، برلماننا، والجمعية العامة، صوتا لصالح إعلان الحياد العسكري، وهذا يعني، أننا بلد ليس محايداً، ولكن لدينا سياسة الحياد العسكري”.

وأضاف الوزير: “نعول أننا سنتمكن من تعزيز القدرات الدفاعية لدولتنا إلى حد كبير، ليس من أجل تهديد أحد ما، بل من أجل ضمان عدم تهديد أحد وحدة أراضينا وسيادتنا”.