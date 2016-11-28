صرف الدفعة الثالثة من أثمان العنب لمزارعي السويداء

أعلنت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء أمس عن انتهاء الإجراءات اللازمة لصرف الدفعة الثالثة من أثمان العنب العصيري المورد لها من قبل المزارعين للموسم الزراعي الحالي.

وبين مدير عام الشركة المهندس فادي شقير أنه سيجري غدا تحويل قيمة هذه الدفعة البالغة 20 مليون ليرة سورية إلى حساب اتحاد الفلاحين لدى المصرف التجاري بغية صرفها للمزارعين، مشيرا إلى أنها تضاف إلى دفعتين بقيمة 45 مليون ليرة جرى صرفهما خلال الفترة الماضية مع بقاء مبالغ للمزارعين حاليا بقيمة نحو 30 مليون ليرة سيتم صرفها في الفترة القريبة القادمة.

وبخصوص الإضافة المالية المقررة زيادة على أثمان العنب والمراد تقديمها من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وبواقع 15 ليرة كزيادة على سعر الكيلو غرام الواحد من العنب المسلم للشركة، لفت شقير إلى أنه جرت مخاطبة الهيئة بأعداد المزارعين وقيمة التعويض الإضافي للأثمان ليتم اعتمادها من قبلهم وتحويلها في وقت لاحق.

وكانت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء استلمت الموسم الحالي 1677 طنا و900 كيلو غرام من محصول العنب العصيري.