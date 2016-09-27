صرف «186» مليون ليرة للمتضررين جراء الاعتداءات الإرهابية بالحسكة

بدأت لجنة الأضرار الفرعية في محافظة الحسكة اليوم بصرف مبلغ 186 مليون ليرة سورية للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم جراء الاعتداءات الإرهابية.

وبين مدير المكتب الفرعي للجنة الأضرار المهندس حمود شلاش أن المبلغ الذي تم تحويله من اللجنة العليا لإعادة الأعمار، سيتم تخصيصه للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم والمسجلين لدى اللجنة وفق الجدولين الخامس الذي تبلغ قيمته 29.700 مليون ليرة يستفيد منه 193 مواطنا متضررا، والجدول السادس الذي تبلغ قيمته 374.690 مليون ليرة يستفيد منه 1317 متضررا، مؤكدا ان استكمال صرف ما تبقى من قيم الجدولين سيتم خلال الفترة القريبة القادمة.