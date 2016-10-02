صعوبة اكتشاف الغواصات الروسية والسر في الطلاء

ذكر مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن الغواصات الروسية ستزود بهوائيات سيراميكية كهربائية إجهادية يمكنها تشويه إشارات السونار الصادرة عن سفن الخصم.

وهذا الاختراع يبدو مثيرا فعلا بل وحتى فريدا من نوعه الى حد كبير لأن هيكل الغواصة سيغطى بغلاف بوليمري يضم في تركيبته أكاسيد التيتانيوم والزركونيوم والرصاص.

ويجب القول إن مبدأ عمل المنظومة الجديدة يبدو أيضا مثيرا للاهتمام. فالتغطية بحد ذاتها ستكون حساسة جدا نحو تأثير الموجات الصوتية، ولكن خلال ذلك ستكون مجهزة بأجهزة ولواقط استشعار خاصة تقوم بإعادة بث الإشارات القادمة بشكل يمكن الغواصة من البقاء “غير مرئية” بالنسبة للسفن التي أرسلت الإشارات المذكورة.

هذا الاختراع سيسمح لروسيا بالتقدم بشكل كبير على منافسيها في مجال “تخفي” الغواصات، وبالتالي تحسين الكفاءة العامة لأسطول الغواصات الروسي. والأهم في كل ذلك هو أن عملية اختبار هذه المنظومة الجديدة قد بدأت ولذلك يمكن القول أنها ستستخدم على أرض الواقع في المستقبل القريب.

تجدر الاشارة الى ان أشد منافسي روسيا في مجال الغواصات لم يدخلوا حتى الآن في نطاق تصميم مثل هذه المنظومة بل يواصلون العمل وفق الطرق القديمة المتلخصة بطلاء الغواصات بغطاء من المطاط لمكافحة الرادارات المائية.