صعود أسعار النفط ترقبا لاجتماع “أوبك”

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الخميس، بسبب الآمال المعلقة على خفض دول خارج منظمة “أوبك” الإنتاج كما فعلت روسيا.

وبحلول الساعة 16:37 بتوقيت موسكو (13:37 بتوقيت غرينيتش) تداولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخفيف عند سعر 50.39 دولار للبرميل الواحد مرتفعة بنسبة 1.25%. كما جرى تداول العقود الآجلة للنفط العالمي مزيج “برنت” عند سعر 53.50 دولار للبرميل الواحد بزيادة نسبتها 0.94%.

وجاءت هذه الزيادة مدعومة بتصريحات وزارة الطاقة الأذربيجانية التي كشفت عن احتمال انضمامها لخفض الإنتاج بذات المقدار الذي ستخفضه روسيا والبالغ 300 ألف برميل يوميا.

وتبقى عيون المستثمرين شاخصة ومترقبة ما سيسفر عنه الاجتماع الذي سيجمع دول منظمة “أوبك” مع منتجي النفط الكبار من خارجها، السبت المقبل في فيينا. الذي سيبت في حصص تقليص الإنتاج لكل دولة.