صعود جارسيا لدور الثمانية في تيانجين المفتوحة

تغلبت المصنفة الثانية كارولين جارسيا على الصينية الصاعدة من التصفيات تشانغ يوشوان 6-3 و6-4 اليوم الخميس لتتأهل إلى دور الثمانية في بطولة تيانجين المفتوحة للتنس.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعة الثانية لكن جارسيا تقدمت 4-3 ومضت لتحسم انتصارها في 90 دقيقة.

وقالت جارسيا المصنفة الأولى في فرنسا “ليس من السهل دائما مواجهة لاعبة لم تلعب ضدها من قبل”.

وأضافت “لم يكن لديها ما تخسره، وكانت تسدد الكرة جيدا جدا بحق، خاصة في الضربات الخلفية”.

وتلتقي جارسيا في دور الثمانية مع بترا مارتيتش المصنفة السادسة في البطولة.