(صغيرا الدبة الأنانيان) و(أحلام الغيوم).. قصتان جديدتان في سلسلة أطفالنا

صدر عن سلسلة أطفالنا ضمن منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب قصتا (صغيرا الدبة الأنانيان) المترجمة عن الروسية و(أحلام الغيوم).

القصة التي ترجمها الدكتور ثائر زين الدين من التراث الشعبي الروسي وضع رسومها الفنانان الروسيان ألكسندر ليوخانوف وإرينا تشوكافيا وتدعو الأطفال إلى نبذ الأنانية والاهتمام بالآخرين وتجنب الخلافات بين الأخوة.

وفي ذات السلسلة يقدم الأديب صبحي سعيد قضيماتي قصة بعنوان (أحلام الغيوم) جمع خلالها بين الجانبين العلمي والأدبي اللذين يؤثران في نفوس الأطفال.

ويبين قضيماتي في القصة التي رسمها الفنان قحطان الطلاع دور البحر والغيوم والرياح والرعد في تكوين الخير والمساهمة في بناء الحياة ودعم الانسان في كينونته ووجوده بشكل دلالي للتأكيد على أن جمال الطبيعة وتنوعها يسعد البشر.