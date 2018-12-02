صغير برشلونة يحرم قطب مدريد من صدارة الليغا

أهدت النيران الصديقة، نقطة لأتلتيكو مدريد، من براثن مضيفه جيرونا، بتعادل قاتل (1-1) اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإٍسباني لكرة القدم.

فعلى ملعب “مونتيليفي”، تقدم الفريق الكتالوني، بفضل مهاجمه الأوروجوياني المخضرم كريستيان ستواني، في الدقيقة (47) من علامة الجزاء.

وواصل صاحب الـ32 عامًا، تألقه مع جيرونا هذا الموسم، مضيفًا هدفه الـ11 بالليجا، لينفرد بصدارة الهدافين بفارق هدف أمام ياجو أسباس، مهاجم سيلتا فيجو.

وقبل النهاية بـ7 دقائق تكفل أصحاب الأرض بتسجيل هدف آخر، لكن هذه المرة في شباكهم عن طريق المدافع جوناس راماليو بالخطأ في مرماه.

وبهذا يواصل جيرونا، مسلسل الصمود أمام الأتلتي منذ صعوده في الموسم الماضي لأضواء الليجا لأول مرة في تاريخه، حيث إن مواجهتي الموسم الماضي شهدتا التعادل ذهابا وإيابا (1-1)، و(2-2) على الترتيب.

وفشل رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني في الارتقاء للصدارة مؤقتًا بعد أن اكتفوا بنقطة جعلت رصيدهم 25 نقطة في المركز الثالث، في انتظار نتيجة مباراة إشبيلية، المتصدر بـ26 نقطة، أمام ألافيس الليلة.

في المقابل، أضاف جيرونا نقطة لرصيده ليصبح 21 بالمركز السادس، علمًا بأنه لم يتذوق طعم الخسارة للجولة السادسة تواليًا.