صفحة هيلاري كلينتون إباحية!

اخترق قراصنة مجهولون صفحة هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، ونشروا صورا إباحية على صفحتها، ودعوا لانتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلنت قناة “CNN” عن اختراق صفحة المرشحة الرئاسية على موقع “ويكيبيديا”، في 13 تشرين الأول الجاري، كما حصل مع صفحة زوجها الرئيس السابق للولايات المتحدة بيل كلينتون.

وعرض القراصنة رسالة مع صور إباحية قالوا فيها: “نود أن نذكر بأنك إذا قمت بالتصويت لهيلاري كلينتون في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فهذا يعني أنك ليبرالي متخاذل وممل”.

وأضاف القراصنة،: “ستقوم الحرب النووية وسيقوم بيل كلينتون باغتصاب المزيد من النساء والأطفال. أنقذوا وطننا الذي نحب أمريكا وصوتوا لدونالد ترامب”.

واستعيدت موقع هيلاري وزوجها كلينتون من القرصنة خلال نصف ساعة.