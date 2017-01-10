صقل وتنمية المهارات الإعلامية للجهاز الحزبي في جامعة تشرين

بهدف تفعيل العمل الإعلامي في الجهاز الحزبي بفرع جامعة تشرين للحزب وتنمية خبرات ومهارات الرفاق والرفيقات في الفرق والشعب الحزبية أفرد مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في فرع جامعة تشرين للحزب اجتماعا ترأسته الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة رئيس المكتب ضمّ الرفاق رؤساء لجان الإعداد في الشعب الحزبية والفريق الإعلامي وتناول اللقاء سبل الارتقاء بالعمل الإعلامي والتنسيق والتعاون والتواصل الدائم بين رؤساء اللجان وأعضاء الفريق من جهة وقسم الإعلام في مكتب الإعداد والثقافة والإعلام من جهة ثانية لتحقيق أفضل تغطية إعلامية لجميع الأخبار والنشاطات التي تقام على مستوى الفرق والشعب الحزبية وعلى مستوى الفرع في جامعة تشرين.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة