صلاة الجناز على جثمان المطران كبوجي ستقام في كنيسة سيدة البشارة

أعلنت بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك ان صلاة الجناز على جثمان مطران القدس فى المنفى والنائب البطريركى العام للقدس الراحل هيلاريون كبوجى ستقام في كنيسة سيدة البشارة البطريركية في لبنان يوم الاثنين القادم.

وقالت البطريركية في بيان لها نعت فيه المطران كبوجيان “جثمان الراحل سيصل إلى مطار بيروت يوم الأحد القادم وسيسجى في كنيسة سيدة البشارة البطريركية للروم الكاثوليك في الربوة وستقام صلاة الجناز في الكنيسة قبل ظهر يوم الاثنين ثم ينقل الجثمان بعد الجناز إلى دير المخلص للرهبانية الباسيلية الحلبية في صربا في جونيه حيث يوارى الثرى في مدافن الرهبان الحلبيين”.

واضاف البيان.. انه سيقام ايضا قداس وجناز في كاتدرائية بطريركية الروم الكاثوليك في القدس عصر يوم الإثنين المقبل وسيقام قداس وجناز الأربعين في كاتدرائية بطريركية الروم الكاثوليك في دمشق في الرابع من شباط المقبل بينما سيقام قداس وجناز في مسقط رأسه في حلب في تاريخ لاحق يعلن عنه في حينه.

وغيب الموت المطران كبوجى فى العاصمة الايطالية روما يوم الاحد الماضي عن عمر ناهز 94 عاما بعد مسيرة حافلة بالنضال فى سبيل القضية الفلسطينية وفى الدفاع عن المقاومة وعن سورية فى مواجهة الحرب الارهابية التى تتعرض لها.