صلاح سيلعب بجانب رونالدو في اليوفي

يخطط يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، لعقد صفقة تبادلية بين نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، والدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت صحيفة “كوريري ديلو سبورت”، إلى أن يوفنتوس لا ينوي التخلي عن نجمه باولو ديبالا، رغم الإغراءات المالية التي قد يحصل عليها من أندية تسعى للتعاقد معه مثل مانشستر سيتي.