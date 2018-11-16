صلاح يقود “الفراعنة” لهزيمة “نسور قرطاج”

حصد منتخب مصر فوزا مثيرا على حساب ضيفه تونس بنتيجة (3-2)، مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

تقدم منتخب تونس بهدف نعيم السليتي في الدقيقة 13، وتعادلت مصر بهدف محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 32، ثم عزز باهر المحمدي تقدم فريقه بالدقيقة 60، حتى تعادل السليتي بالدقيقة 72، ولكن محمد صلاح خطف هدف الفوز في الدقيقة 90.

ونجح الفراعنة في الثأر من هزيمتهم أمام نسور قرطاج، في ملعب رادس، بالجولة الأولى للمجموعة، ليرفع رصيده لـ12 نقطة، متساويا مع تونس الذي احتفظ بالصدارة، لفارق المواجهات المباشرة، بعد تسجيله هدفين في مرمى منتخب مصر، على أرض الأخير.