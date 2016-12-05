صناعيو تل كردي يطالبون بتأمين المحروقات وتأهيل البنى التحتية

تركزت مطالب أصحاب المنشآت الصناعية في منطقة تل كردي بريف دمشق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار حول احتياجاتهم لإعادة تشغيل منشآتهم التي استلموها مؤخرا وإعادة البنية التحتية للمنطقة وتنظيف الطرقات فيها.

وطالب الصناعيون خلال لقائهم وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو بإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي بالمنطقة، إضافة إلى خدمات الاتصالات والمحروقات وتأمين النقل للعمال وتشجيع أهالي القرى المجاورة على العودة والاستقرار في منازلهم وقراهم ما يوفر العمالة اللازمة لإعادة التأهيل والتشغيل للمنشآت.

وطالب الصناعيون بمنحهم قروضا ميسرة من المصارف العامة بفوائد مخفضة وفترة إعفاء لتمكينهم من إعادة تأهيل منشآتهم وتسهيلات لاستيراد الآلات والتجهيزات والسيارات بدل المدمرة والمخربة ومواد نصف مصنعة لاستعادة دورة الانتاج تدريجيا وتشجيع التصدير من هذه المنشآت.

وأكد وزير الصناعة أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على المشكلات التي تواجه الصناعيين في هذه المنطقة للعمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة واستصدار القرارات اللازمة لذلك، موضحا أن الحكومة ستعمل ما بوسعها من أجل إعادة تشغيل هذه المنشآت من خلال العمل على إعادة البنية التحتية للمنطقة وتوفير الخدمات اللازمة في مقابل قيام الصناعيين بإعادة تشغيل منشآتهم وإعادة دوران عجلة الانتاج فيها.

ومن جانبه أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أن أعمال اعادة شبكات الكهرباء بدأت في المنطقة ويتم العمل على إزالة الأتربة وتنظيف الطرقات فيها وتوفير صهريج مياه إسعافي ريثما يتم إيصال شبكة المياه إليها وتأمين مصدر للمحروقات واستعادة عمل دائرة المصالح العقارية الخاصة بالمنطقة وإحداث نافذة واحدة لتأمين الخدمات للصناعيين.

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أهمية تلبية مطالب الصناعيين في هذه المنطقة التي طالها الإرهاب والدمار، موضحا أنه عند تلبية هذه المطالب يتعهد أصحاب المنشآت بإعادة تشغيل منشآتهم خلال ستة اشهر.