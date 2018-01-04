صناعيو ريف دمشق يعرضون مشاكلهم أمام المحافظ

استعرض محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم اليوم مع عدد من الفعاليات في منطقة فضلون الصناعية في السبينة الصعوبات والمشاكل التي يعاني الصناعيون منها وسبل حلها.

واستمع ابراهيم من بعض الصناعيين الى المراحل التي تم انجازها في العمل منذ زيارته الاخيرة للمنطقة ووعد بحل المشاكل العالقة، داعيا إلى تكثيف نشاط الصناعيين والإسراع بعودتهم كي تتم المباشرة في إعادة تأهيل المرحلة الثانية في المنطقة.

الصناعيون المشاركون في الاجتماع أكدوا في تصريحات للصحفيين أن عدد المعامل التي عاد أصحابها للعمل بلغ حتى تاريخه نحو 90 معملا من أصل 135، مطالبين بضرورة حل مشاكل النقل والإسراع في تنفيذ الخدمات والتواصل مع الجهات المعنية لإعطاء تسهيلات مالية للصناعيين تساعدهم في زيادة الإنتاج وتشجع الصناعيين على العودة إلى المنطقة.

ودعا الصناعيون إلى تأمين الحراسة والإسراع بإنشاء مخفر للشرطة ومركز للنافذة الواحدة لتسهيل جميع الاجراءات، وأبدى الجميع رغبتهم بعودة مختلف الورشات الصغيرة والحرف والمساعدة في ذلك .

من جانبه أكد ابراهيم أن المحافظة ستقدم الدعم لجميع الصناعيين، وخاصة الذين عادوا الى عملهم وباشروا بالإنتاج، وستتم المتابعة بترحيل الأنقاض وزيادة مستوى الخدمات وتقديم حاويات جديدة للقمامة وإصلاح بعض الآليات الخدمية المعطلة اذا لزم الأمر والتواصل مع الجهات المعنية لتقديم المزيد من الدعم للصناعيين كتسهيل استيراد الآلات الصناعية ودخول وخروج المهتمين إلى المنطقة .

وأشار ابراهيم إلى أن هناك تأكيدا مستمرا من القيادة والحكومة لرفع مستوى الاداء في جميع المناطق الصناعية، منوها بالتعاون المتبادل بين المحافظة والصناعيين .