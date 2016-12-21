صندوق النقد يوافق على دفعة ثانية من قرض لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء 20 كانون الأول، موافقته على تحويل دفعة ثانية بقيمة مليار دولار، من قرض قدره ثلاثة مليارات دولار لمصر.

وقال أسعد عالم، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: “يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية.”

وقد تسلم البنك المركزي المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الدفعة الأولى من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.