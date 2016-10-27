صواريخ إس 300 تتأهب في مقاطعة فورونيغ جنوب غرب روسيا

أعلنت المنطقة العسكرية الغربية الروسية اليوم عن وضع وحدة الدفاع الجوي المسلحة بأنظمة الصواريخ إس 300 في حال تأهب في إطار اختبار مفاجئ للجاهزية القتالية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم المنطقة العقيد إيغور موغينوف قوله في بيان “إنه تم وضع الوحدات الفرعية المسلحة بأنظمة الدفاع الجوي إس 300 التابعة للمنطقة العسكرية الغربية المتمركزة في مقاطعة فورونيغ على أهبة الاستعداد القتالي في إطار اختبار للجاهزية”.

وكان لواء الصواريخ للدفاع الجوي المسلح بأنظمة “إسكندر إم” وضع على أهبة الاستعداد أمس في مقاطعة أورينبورغ في إطار الاختبارات المفاجئة للجاهزية القتالية.

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