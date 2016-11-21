صواريخ الشيطان تنتشر بأمر من بوتين..

أفاد تقرير جديد صادر عن وزارة الدفاع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر على الفور بنشر صواريخ “ديمون” (الشيطان) ذات الكفاءة والقدرة التدميرية العالية.

ويأتي هذا الأمر بعد أقل من شهر على كشف روسيا عن قوة صاروخها الرهيب العابر للقارات “ساتانا-2”.

ورغم امتلاك صاروخ “ديمون” لقدرات وقوة تدميرية رهيبة، إلا أن الكثيرين يعتبرون أنه تم إنشاؤه باستخدام “تكنولوجيا قديمة” اكتشفت مؤخرا.

وصرح قائد قوات الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة، الفريق ميخائيل ماتفييسكي، قائلا: “إن هذه الصواريخ مبنية على مبادئ فيزيائية جديدة”.

والجدير بالذكر هنا أن التقرير لم يذكر أي تفاصيل عن عملية التصميم وإنشاء منظومة صواريخ “ديمون”، ولكنه ذكر أن العمل على هذا المشروع بدأ في العام الماضي في مجمع سري للغاية، يقع على قمة جبل يامنتاو التابع لسلسة جبال الأورال.

هذا وقد جاءت أوامر الرئيس بوتين بالنشر الفوري لأنظمة صواريخ “ديمون”، وقال الرئيس بوتين: “هدفنا تحييد فعالية أي تهديد عسكري لأمن روسيا”، محذرا من أن روسيا “ستستمر في القيام بكل ما هو ضروري للحفاظ على التوازن الاستراتيجي للقوى”.