صواريخ كاتيوشا على تجمعات جيش ال سعود بمنفذ علب بعسير السعودية

أفاد مصدر عسكري يمني بتدمير آليتين سعوديتين ومصرع طاقمهما بالقرب من منفذ الخضراء السعودي في نجران، وأشار إلى تدمير آلية عسكرية لقوات هادي في مديرية الصِّلْوْ جنوبي محافظة تعز.

وأضاف المصدر العسكري أنّ قوات الجيش واللجان إستهدفت بالمدفعية تجمعاً لجنود ال سعود وآلياتهم في مركز جلاح وموقع الرميح العسكريين في نجران.

وفي شمالي شرق صنعاء، قال المصدر العسكري إنّ غارتان جويتان للعدوان السعودي إستهدفتا منطقتي مِحْلي ومسّورة في مديرية.

وقال مصدر عسكري إنّ عدداً من جنود ال سعود قتلوا وجرحوا بقصف صاروخي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم في موقع المصفق، تزامناً مع تكثيف الجيش واللجان لقصفه الصاروخي والمدفعي على تحصينات وتجمعات جنود ال سعود في مواقع الرميح والدخان وقائم زبيد ومثعن في جيزان السعودية.

واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان مواقع عين الثورين والملطة والشبكة وشرق الفواز السعودية في نجران.

وأطلقت القوة الصاروخية للجيش صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات جيش ال سعود بمنفذ علْب بعسير السعودية .

وفي شمال شرق مدينة تعز، إستشهد طفلان وجرح شخص آخر بقذيفة هاون أطلقتها قوات هادي على حي صالة السكني.

من جهتها، جددّت مقاتلات العدوان السعودي شن غاراتها على منطقة الصيْرتين لإسناد عمليات زحف قوات هادي باتجاه المنطقة ذاتها في مديرية الصِّلْوْ جنوبي المحافظة. واستهدفت مقاتلات العدوان السعودي بغارات مماثلة مديريتي المَخَا والوازِعية جنوبي غرب محافظة .

وفي مأرب، تتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي المسنودة بالعدوان السعودي من جهة أخرى في منطقة مخْدرة.

وتستمر هذه المواجهات بعد ساعات من كسر الجيش واللجان لمحاولة تقدم كبيرة مسنودة بغارات عنيفة للعدوان السعودي باتجاه منطقة الزغن في مديرية صِرواح غربي مدينة مأرب شمال شرق البلاد .

وإلى الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء، عاودت مقاتلات العدوان السعودي شن غاراتها على مناطق متفرقة في مديرية نِهْم ، بالتزامن مع غارات جوية أخرى على منطقة التلة الحمراء في مديرية همْدان شمالي غرب العاصمة .

وعلى الحدود اليمنية السعودية، وزّع الإعلام الحربي مشاهد لجنود سعوديين وقعوا في الأسر خلال مواجهات مع الجيش واللجان في الأراضي السعودية.

وتضمنّت المشاهد تصريحات لخمسة جنود بينهم حسين الحارثي رئيس الرقباء في المنطقة الغربية والذي أُسر أثناء المواجهات مع الجيش واللجان في منطقة الربوعة بعسير.