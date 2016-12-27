صوامع الحبوب في الحسكة تستجر “14” ألف طن من القمح

بلغت كميات القمح التي استجرها فرع صوامع الحبوب في الحسكة من مراكز الحبوب نحو 14 ألف طن، وذلك لتنفيذ عمليات الغربلة والتعقيم.

وأوضح مدير فرع الصوامع المهندس طلال أمين أن عمليات الاستجرار بدأت مطلع الشهر الجاري، مبينا أن مجموع الكميات التي تم استجرارها بلغ نحو 14 ألف طن من القمح حيث تم استجرار 7 آلاف طن من صومعة كبكا بريف القامشلي إلى الحسكة، وما بين 6 و 7 آلاف طن من مراكز الحبوب في جرمز والثروة الحيوانية إلى صوامع القامشلي.

وأشار أمين إلى أن الكميات التي يجري تنفيذ أعمال الغربلة والتعقيم لها في صوامع مدينتي الحسكة والقامشلي تقدر بنحو 200 إلى 500 طن من القمح يوميا ويجري تحويلها إلى فرع المطاحن العامة في المحافظة.