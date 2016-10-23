صورة جديدة للمريخ بالأشعة فوق البنفسجية

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بعض الصور الجديدة المذهلة لكوكب المريخ ملتقطة من الفضاء، والتي تم التقاطها بواسطة مسبار الفضاء MAVEN، وتظهر الصور الكوكب من خلال فلتر الأشعة فوق البنفسجية.

ووفقا لموقع “ميرور” البريطاني فالصور الجديدة تعطي للعلماء منظورا جديدا على كيفية حدوث الرياح وأنماطها المختلفة خاصة عندما تكون عالية داخل الغلاف الجوي للمريخ، وجمعت ناسا الصور التي تم التقاطها على مدى سبع ساعات في شريط فيديو يوضح كيف تشكل الغيوم حول أكبر البراكين على كوكب المريخ.

جدير بالذكر أن عرض الكوكب بالأشعة فوق البنفسجية يعني أن وكالة ناسا تمكنت من التقاط تسجيل مرئي لشىء يسمى nightglow، وهو يحدث نتيجة لانبعاثات أكسيد النيتريك التي تمر في الجو، وتتوهج في سماء الليل.