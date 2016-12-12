صورة منفذ التفجير في الكنيسة القبطية بالقاهرة

نشرت عدة وسائل إعلام اليوم الاثنين صورة لمنفذ تفجير الكنيسة القبطية في حي العباسية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن منفذ الهجوم اسمه محمود شفيق محمد مصطفى (22 عاماً) دخل الكنيسة وفجر نفسه بحزام ناسف، ما أسفر عن مقتل 24 شخصا، أغلبهم نساء، وإصابة 49 آخرين.

وأضاف الرئيس السيسي اليوم الاثنين خلال جنازة رسمية لضحايا التفجير، أن السلطات ألقت القبض على ثلاثة رجال وامرأة للاشتباه في صلتهم بهجوم الكنيسةن والبحث جار عن اثنين آخرين.

ومنفذ الهجوم الارهابي مواطن مصري من مواليد الفيوم عام 1994، واسمه الحركي “أبو دجانة الكناني”.