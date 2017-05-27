صورخان: تربية الحسكة انجزت كل تحضيرات امتحانات الشهادة الثانوية

أنجزت مديرية التربية في الحسكة كل التحضيرات اللازمة لبدء تقديم امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والمهني.

وبينت مديرة التربية إلهام صورخان ان المديرية جاهزة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بكل فروعها في ظل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حسن سيرها حيث تم تحضير المراكز الامتحانية بشكل كامل في مدينتي الحسكة والقامشلي وتوزيع القرطاسية اللازمة لأمناء سر المراكز الامتحانية.

وأشارت صورخان إلى ان عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية بلغ 17918 متقدما ومتقدمة على مستوى المحافظة منهم 8914 متقدما للفرع العلمي و 6615 متقدما للفرع الأدبي و 137 طالبا للثانوية الشرعية و 826 متقدما للثانوية الصناعية و 1391 متقدما للثانوية التجارية و 35 طالبة للثانوية النسوية مبينة ان عدد المراكز الامتحانية بلغ 147 مركزا موزعة في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وتستمر تربية الحسكة بتصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بشهادة التعليم الأساسي التي انتهت امتحاناتها يوم الخميس الماضي.